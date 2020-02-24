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土耳其伊朗邊境5.7級地震八死

2020-02-24 列印
■土耳其當局派出緊急救援隊前往山區的地方。 網上圖片
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　　中東局勢未穩，昨日早上又傳出土耳其及伊朗邊境地區發生五點七級的極淺層地震，據路透社報道，土耳其方面有過千建築物倒塌，更接獲最少八人死亡的消息；而伊朗方面暫時未有死亡報告。

　　據歐媒報道引述地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）於二月二十三日在土耳其及伊朗邊境錄得五點七級地震。震源深度僅五公里。地震震央位於伊朗城市Khoy附近，亦影響到土耳其省份凡城（Van）。地震發生時間是當地早上五時五十三分，多人於睡夢之間，目前接獲土耳其最少有八人死亡，當中有三位是小童；二十一人受傷。土耳其當局已派出緊急救援隊前往這個山區地方。

　　伊朗官員稱當地人指是次地震是有感地震，但暫未有人死亡的報告。

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