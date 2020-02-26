  • 2020年2月26日 星期三
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎KFC復課DSE口罩

日報新聞 > 國際

全球最長壽男性辭世 享年112歲

2020-02-26 列印
　　剛在本月十二日獲健力士世界紀錄認證為全球最長壽男性的日本新潟縣上越市老翁渡邊智哲，二十三日在他所住的安老院因器官衰竭離世，享年一百一十二歲。

　　渡邊八十一歲的長子說，父親自從獲得健力士認證後便無法進食，須靜脈注射治療維持生命，隨後發燒身體不適，呼吸愈來愈困難。在他過身前，家人到他牀邊喊他「親愛的爺爺」，渡邊用盡全身的力氣睜開眼，且點點頭。

　　渡邊共有五名兒子、十二個孫兒、十六個曾孫，還有一個玄孫。

　　他生於一九○七年三月，農業學校畢業後，前往台灣從事製糖工作，在台灣居住了十八年；二戰結束之後便返回老家，擔任新瀉縣官員，一直做到退休。他退休後從事耕種，甚至到了一百歲都還在下田。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd