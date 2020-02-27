五月底前是關鍵時期 ﻿奧委會成員：東奧面臨取消﻿

疫情之下，國際奧委會高級成員迪克‧龐德表示，如果因為新冠肺炎疫情爆發而證明今夏在東京舉行的奧運會太危險，很有可能完全取消這屆奧運會，而不是推遲或換城市舉辦。消息引起廣泛關注，國際奧委會隨即澄清，言論不代表官方立場；日方官員亦爭相引述國際奧委會立場，但首相安倍晉三反而「拆台」，指國內主要運動和文化活動，短期內有必要暫停。



據美聯社報道，國際奧委會高級成員迪克‧龐德（Dick Pound）（加拿大前游泳冠軍）表示，如果因為新冠肺炎疫情爆發而證明今夏在東京舉行的奧運會太危險，組織者很有可能完全取消這屆奧運會，而不是推遲或換城市舉辦。據龐德估計，有兩三個月的窗口期來決定二○二○年東京奧運會的命運，這意味着決定可能會推遲到五月下旬。



國際奧委會澄清，龐德的言論，不代表官方立場。而日本內閣官房長官菅義偉更引述國際奧委會又回應東京奧組委，表示目前正按原定進度，準備東京奧運。



