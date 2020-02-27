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華特迪士尼CEO下台

2020-02-27 列印
　　美國華特迪士尼公司管理層大地震。公司周二突然公佈，擔任了十五年行政總裁的艾格（Bob Iger）下台，即時生效，由原任公園、體驗及產品部門主席、已在該公司任職二十七年的查佩克（Bob Chapek）接任。這項消息突如其來，令市場人士感到詫異。華特迪士尼發表聲明稱，艾格仍會留任執行主席，直至二○二一年十二月三十一日。艾格指，他離任的原因很簡單，因為該公司收購了霍士集團的娛樂資產，去年十一月又成功推出Disney Plus影視串流服務，現在是他離去的「最佳時刻」。

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