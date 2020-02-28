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環保少女將出席示威 料千人參與

2020-02-28 列印
　　瑞典環保少女通貝里定於周五在英格蘭布里斯托爾參加一項青年環保示威活動和集會，預計會有數以千計的人參加。當地警方預先向家長們發出警告，指人數太多，警方不可能採取足夠的安全措施。

　　英格蘭埃文郡和薩默塞特郡警方表示，預計會有數以千計的人參加活動，到時可能會發生絆倒、滑倒、跌倒或人擠人的意外。當局呼籲家長們，若有子女準備參加示威集會，要考慮安全因素及作出適當安排。警方向該區的父母和家長們發信，內容說，警方無法準確預計參加示威的人數。根據在社交媒體瘋傳的訊息，許多人都表示有興趣參與，因此預計參加者會達到數以千計，甚至有人宣傳連小學生和殘障人士都適合參加。這場活動搞得太大，令警方無法確保參加者的安全。

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