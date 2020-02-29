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美新冠肺炎疫苗 將開展臨牀試驗

2020-02-29 列印
■美國製藥商Moderna發佈其候選冠狀病毒疫苗，將開始進行第一期臨牀試驗。網上圖片
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　　新冠肺炎持續，各國爭相開發疫苗。美國早前的二十五億美金的防疫基金中，有逾十億美金是用於疫苗開發，而美國製藥商Moderna於周一發佈其候選冠狀病毒疫苗，已被運送到美國國立衛生研究院（NIH），開始在人體中進行第一期臨牀試驗。

　　根據Moderna發佈的消息，在馬薩諸塞州諾伍德市的製造工廠已生產Moderna的mRNA開發候選產品組合，包括疫苗和治療劑。迄今為止，該公司已經從Norwood站點生產並發佈了過百批用於人體臨牀試驗。 其次同樣位於美國休斯頓的基因工程公司Greffex的科學家亦聲稱，他們已經製造了一種冠狀病毒疫苗。據《休斯敦商業雜誌》，它已經完成了疫苗的開發，並準備好由美國監管機構進行進行動物測試。

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