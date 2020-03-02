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毛希丁就任大馬首相 馬哈迪揚言繼續鬥爭

2020-03-02 列印
　　土著團結黨領袖毛希丁於當地時間周日早上十時半宣誓就職成為新首相。而失落首相職位的馬來西亞政壇元老馬哈迪，周日要求現屆國會召開緊急會議，藉以確定周六獲最高元首阿卜杜拉任命為首相的，是否獲得大多數國會議員支持。他更揚言，會繼續進行鬥爭。

　　馬哈迪深深不忿，昨日堅稱自己被毛希丁出賣，又指，毛希丁出任首相是非法的。他指出：「我們見到一個得不到大多數國會議員支持的人，出任首相。」暫時未知國會是否接納馬哈迪周一召開緊急會議的要求，國會原定於三月九日才復會。不過最高元首就明顯表態，有報道引述馬哈迪指出，他本來想於毛希丁就職前覲見最高元首，但最高元首不接見他。

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