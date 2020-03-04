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塔利班撕毀和平協議　揚言恢復攻擊政府軍

2020-03-04 列印
　　美國和塔利班在卡塔爾首都多哈簽署和平協議後短短四十八小時，塔利班便單方面撕毀協議，揚言會恢復攻擊阿富汗政府軍部隊。最新的事態顯示，阿富汗的和平之路鋪滿荊棘。

　　在簽署該項和平協議之前，塔利班和駐阿富汗的美軍都同意大幅減少暴力行動，而塔利班也有信守承諾，但簽署了協議之後，該組織突然改變態度，要求阿富汗政府釋放五千名塔利班囚犯，否則該組織不會與政府展開會談，而塔利班武裝分子將會恢復攻擊政府軍部隊。

　　阿富汗總統加尼周日對記者說，他的政府不會答應釋放囚犯的要求。外界估計，現時有大約一萬名塔利班成員在阿富汗被囚禁。

　　美國總統特朗普日前警告塔利班，必須遵守和約條款，否則美國會在阿富汗恢復軍事行動。原定協議美國將分階段撤兵，不過目前未知對美軍的部署會否有影響。

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