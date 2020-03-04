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日女生畢業作創意滿分 巧思以「橡筋」編織衣物

2020-03-04 列印
　　大家有沒有想過有些很常見的文具都可以成為服裝材料？日本有位知名女大生的畢業作就是用大家都常用的文具「橡筋」編織製作而成。

　　日媒的報道指，坂本理惠是多摩美術大學綜合設計系的應屆畢業生，她的意念來源是目前大眾都注重事物的功能和稀有性，因此想用沒人會注意到的物品為材料，所以就決定用一直感興趣的「橡筋」為材。

　　據坂本所述，她共花了一年的時間，才可以將十九公斤的「橡筋」製成不同的作品，包括連衣裙、短版外套及背心、內衣。而且這種特殊的材質經她的巧手處理，不但沒有一般的「臭膠」味，更有着驚人的彈性。作品因而受到廣大的好評，亦吸引多人駐足。

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