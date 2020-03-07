復活節島石像遭撞散

南美洲智利對開的南太平洋復活節島日前發生一宗罕見車禍，一名男子駕駛一輛小型貨車，撞毀了一具珍貴的望海石像。復活節島市長帕亞形容那座具有歷史價值的石像受到「無法估量的損毀」，並提出在其他石像豎立的區域實施交通管制。



事發於周日，當地警方拘捕了一名智利男子，落案控告他損毀國家文物的罪名。島上的原住民認為，那些人像代表他們祖先的精神。原住民群體在社交平台發表一則訊息，強調保護文化遺產是極之重要的。帕亞接受一份報章訪問時稱：「談到神聖地點的車輛，人人都反對實施交通法例。我們都知道遊客上升和居民增加會帶來甚麼影響，也一直談論會發生甚麼危險。他們聽不入耳，結果就是這樣。」望海石像還面臨侵蝕、海平面上升，與地衣軟化的問題。現時七成石像被身上的地衣逐漸軟化吞噬，推測在一個世紀內，石像變成面容模糊的石塊。



