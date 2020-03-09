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史丹福大學改網上授課

2020-03-09 列印
　　繼華盛頓州的大學院校後，加州史丹福大學也宣佈，因應新冠肺炎疫情，將取消師生面授課程，改採網上教學。位於加州北部的史丹福大學表示，校方預料，大學所在地區將出現更多確診病例，甚至有可能出現在大學社區內，因此周一起改為網上授課。史丹福大學的學生人數約一萬六千五百人，校方早前表示，校內兩名大學生屬密切接觸者，目前正自我隔離，兩人已搬出學校宿舍，正等候檢測結果。同時，校方取消或調整校內大型團體活動。 　



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