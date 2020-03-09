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敍運油車疑撞多車至少32死

2020-03-09 列印
　　敍利亞一條高速公路上周六發生嚴重交通事故，一輛運油車懷疑煞車失靈，與多車相撞，包括兩輛大巴，至少三十二人死亡，七十七人受傷。伊拉克外交部表示，死者包括二十六名伊拉克人，另有十六名公民受傷。

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