一名梵蒂岡職員早前確診新冠肺炎，成為教廷首宗病例。自一九五四年開始，歷任教宗除非生病或人不在羅馬，幾乎每個周日都會在窗口率領群眾祈禱。
避免信眾聚集減傳播風險 教宗破例網上直播祈禱
一名梵蒂岡職員早前確診新冠肺炎，成為教廷首宗病例。自一九五四年開始，歷任教宗除非生病或人不在羅馬，幾乎每個周日都會在窗口率領群眾祈禱。
起半製成土彈及2.6公噸化學品 炸彈襲警團夥 17男女成擒
警方過去兩日大搜查全港二十二個處所，拘捕十七男女，涉嫌為一個本土激進武裝團夥，早前策動在明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖放爆炸品。警方在大角咀一幢商業大廈三個單位內檢獲三個土製炸彈半製成品，疑準備在公眾活動...
2020-03-09
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現址為新冠肺炎醫學觀察點 福建酒店倒塌十死23人被困
福建泉州一間用作新冠肺炎醫學觀察點的酒店於前晚倒塌，造成至少十人死亡，截稿前二十三人仍然受困，其中包括醫護人員。據悉，酒店一樓正在施工，工人當晚曾打電話向業主報稱，一條柱變形，幾分鐘後便發生事故。 福...
2020-03-09
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「3‧11」大地震九周年 安倍親往福島視察重建
日本三一一福島大地震將滿九周年，首相安倍晉三前往福島視察重建工作，強調三月十一日對日本而言，是無法忘卻的日子，又指當局正切實進行重建工作，呼籲更多國民移居當地。 三一一福島大地震將滿九周年，但因應疫情影響，當局取消一系列悼念活動。安倍晉三繼上年四月，再次前往福島視察，他表示，三月十一日對於災區的民眾和日本而言，是無法忘卻的日子，也是不應忘卻的日子。日本共同社分析指，安倍此舉是要對外展示，即時疫情持續擴大，當局依然致力於災後重建工作。 視察當日，安倍試乘了富岡站到雙葉站的鐵路JR常磐線。該條線路受福島第一核電站的事故影響，部份路段停止運行，預定本月十四日全線恢復通車，政府在當...
2020-03-09
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OCEAN MARINI入場價654萬
本港新冠肺炎疫情持續，發展商暫緩推盤步伐多時，近日終有會德豐旗下的日出康城項目OCEAN MARINI出擊，繼日前上載樓書及示範單位後，昨日公佈首批101伙價單，兩房折實654.6萬入場。 會德豐地產...
2020-03-07
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疫情未見受控 環球經濟向淡 港股料失守二萬六關
新冠肺炎疫情持續發酵，環球股市發展及經濟情況不明朗，恒指上周走勢反覆波動，不過仍然守住二萬六。證券界人士預計，環球經濟會持續受肺炎影響走下坡，港股本周料會跌穿26000點關口，但隨著內地陸續復工，市場...
2020-03-09
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維拉剋星添食可期 復活之狐舞爪
李斯特城上周中英格蘭足總盃十六強主場1:0小勝伯明翰，結束之前各賽事連續五場不勝低潮。領隊羅渣士即下令今晚英超主場迎戰阿士東維拉要再接再厲，加上射手伊恩拿祖乃對手剋星，故主勝捧得過！ （Now621台周二凌晨4:00直播） 狐狸挾上仗重返勝軌之勢，今晚英超迎戰維拉，羅渣士豪言非勝不可︰「今季還剩下十輪英超，我們要贏下一半，甚至更多，才可確保下季歐聯資格。己隊現已返回正軌，可以繼續向季初定下的目標前進。」 伊恩拿祖例不虛發 今晚李斯特城要全取三分的重任，相信會落在射手伊恩拿祖身上，因為此子今季聯賽及聯賽盃三鬥維拉各有一球進帳，今戰可望再成為對手剋星。再者，維拉各戰線四...
2020-03-09
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23mm廣角定焦 X100V街拍新貴
無反相機流行，不少拍友仍然喜愛輕便的定焦數碼相機，隨身帶着拿起手就拍。為照顧街拍愛好者，Fujifilm帶來了第五代X100V，由感光元件、鏡頭、觀景器，以至LCD芒均有升級，加上支援無剪裁4K拍片，...
2020-03-09
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避「炎」有法 譚俊彥諗計陪仔女玩解悶 陳煒下廚煲靚湯男友受惠
受疫情影響，劇集《法證先鋒IV》首周7天跨平台總收視高達35.7點，打破6年來首周7天跨平台總收視紀錄，身為主角的陳煒（煒哥）和譚俊彥（Shaun）近日更加落力出動宣傳。不過唔使宣傳日子，兩人坦言主力...
2020-03-09
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社論——家居隔離非兒戲 要執正來做
本港每天依然出現零星新冠肺炎確診個案，抗疫尚未成功，各界仍須努力，才有望圍堵病毒，但當局實施的家居隔離措施，並無專人貼身監控受隔離者，已發生有人企圖逃跑事件，當局須作檢討，堵塞漏洞。 截至本月初，共有十七名受強制檢疫的人士企圖離港，幸而入境處成功在口岸把各人截獲，衞生署隨即將他們送到檢疫營。經調查後，衞生署對其中兩名人士向法庭申請傳票，並提交部份人的證據供律政司考慮提控。 在現行家居隔離政策下，衞生署會致電了解隔離者的健康情況，而政府亦透過一系列監察措施，包括紀律部隊人員上門突擊檢查，以及政府資科辦透過通訊軟件的實時地點分享功能和電子手帶，以確定受檢疫人士留在居所。即使如此...
2020-03-09
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伊時論事——杜拜世界盃
由於新型冠狀病毒疫情在全球繼續蔓延關係，連帶賽馬業也受到影響。繼早前香港嚴格控制入場人數外，日本、法國及最近期的杜拜亦宣佈除了練馬師、騎師、當值董事及相關職員外，暫時禁止馬迷入場觀賽。 由三月起，世界各地都有不少大賽相繼上演，如香港打吡大賽、杜拜世界盃賽馬日、日本高松宮紀念賽等，如果疫情仍未受控，相信馬迷仍會有一段日子未能親自入場支持心水賽駒。 提到杜拜世界盃，這場總獎金高達一千二百萬美元的二千米泥地一級賽，於一九九六年首次舉行，當年的冠軍為美國傳奇馬王「雪茄」。今年此賽將踏入第二十五周年，以往曾勝出這場賽事的名駒多不勝數，當中包括「談唱劇」、「銀色魅力」、「杜拜千禧」、「...
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