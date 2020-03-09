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避免信眾聚集減傳播風險 教宗破例網上直播祈禱

2020-03-09 列印
　　新冠肺炎疫情升溫，教宗方濟各決定一改傳統，透過網上直播的方式，主持主日三鐘經，避免信眾聚集聖伯多祿廣場，增加傳播風險。八十三歲的方濟各今次打破數世紀以來的傳統，運用科技以免信徒湧進聖伯多祿廣場。教廷公告表示，教宗三月八日的三鐘經祈禱活動，將於宗座大樓圖書館舉行，而非在宗座大樓書房窗口帶領廣場上的信眾。公告又指，三月十一日的例行周三接見活動，也將以同樣的方法進行，而三鐘經祈禱活動和接見活動將可透過網上直播或電視收看。同時，即日起至三月十五日星期日為止，信徒參加聖瑪爾大之家彌撒的活動暫時停止。

　　一名梵蒂岡職員早前確診新冠肺炎，成為教廷首宗病例。自一九五四年開始，歷任教宗除非生病或人不在羅馬，幾乎每個周日都會在窗口率領群眾祈禱。

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