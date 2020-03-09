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看12套迪士尼動畫賺八千元 超級「筍工」粉絲搶住做

2020-03-09 列印
　　迪士尼電影一向深受影迷歡迎，美國有網站早前更提出一份「筍工」，獲聘者只要在一個月內，看完十二套迪士尼經典動畫及翻拍電影，並作出比較，便可賺取一千美元（約七千八百港元），不少迪士尼粉絲聽聞後，都表示要搶着見工。

　　但是，這份工作也沒表面看的那麼輕鬆。根據「UpgradedPoints.com」的招聘訊息，工作的申請人須是年滿十八歲的美國公民，除了連續將十二套電影看完，還要細心比較電影的不同之處及翻拍的潛力。有關的電影包括《101斑點狗》、《愛麗絲夢遊仙境》、《花木蘭》等。

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