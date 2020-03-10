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歐亞部份地區爆衝突 婦女節數十萬人上街爭平權

2020-03-10 列印
        日前的國際婦女節有數十萬人上街爭取平權，不過，疫情之下，亞洲多地的活動遭到取消，而繼續活動的歐亞部份地區則發生多地示威民眾遭攻擊事件。據外媒報道得知，在巴基斯坦部份女性在遊行時遭棍棒和石頭攻擊；吉爾吉斯有蒙面男性攻擊首都比許凱克（Bishkek）一場集會活動，撕毀與會民眾所持標語；土耳其當局連續二年禁止婦女節遊行活動，所以警方出動催淚瓦斯制止遊行。 智利和法國的警方都朝遊行女性使用催淚氣體和使用暴力。

　　泰國、菲律賓、蘇丹、巴西、伊拉克、黎巴嫩、西班牙首都馬德里和烏克蘭首都基輔等多地，都有婦女節示威或遊行活動，不過，就沒有演變成衝突。
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