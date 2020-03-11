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民主黨提名戰　拜登支持度領先桑德斯

2020-03-11 列印
　　美國六個州周二舉行有「迷你超級星期二」之稱的總統初選，兩大參選人前副總統拜登及資深參議員桑德斯積極拉票，盼取得大捷。參議員沃倫宣佈退選後，外界關注支持者取態。

　　根據路透社和Ipsos周一公佈的民調顯示，拜登支持率上升七個百分點，領先桑德斯十七個百分點。最新民調反映沃倫支持者未有改為支持同屬進步派的桑德斯。

　　路透社及Ipsos的民調結果顯示，登記為民主黨人和獨立選民中，有四成七受訪者表示支持拜登，較沃倫三月五日退選前增加七個百分點。只有三成受訪者表示支持桑德斯，支持度不變。這項民調反映沃倫的支持者轉向支持拜登。

　　美國有線新聞網（CNN）的民調顯示，拜登在民主黨提名戰中，以雙位數字領先桑德斯。民調指有五成二受訪者支持拜登，只有三成六人支持桑德斯。
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