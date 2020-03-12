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﻿311九周年 民眾望海默哀﻿

2020-03-12 列印
■受海嘯影響地區，有民眾望海默哀。 網上圖片
■首相安倍晉三表示，核事故地區會紮實推進重建美聯社
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　　日本「311大地震」九周年，因應新冠肺炎疫情，日本政府取消原定舉行的追悼儀式，改由首相安倍晉三和內閣成員在當年大地震發生一刻為遇難者默哀，並致辭哀悼。

　　綜合日媒報道，民間自發舉行的紀念儀式，多地民眾都在地震發生一刻的二時四十六分站立低頭默哀。在北部一些沿岸地區，有居民站在遙望大海的道路旁，低頭默哀；被重創的東北地區，民眾早上為遇難者祈禱。日本共同社報道指，在「311大地震」發生九年後，岩手、福島、宮城三縣的縣警仍然尋找失蹤者線索。

　　有報道更指，據日本警察廳表示，截至本月十日為止三縣因地震失蹤者為二千五百二十五人。雖事隔九年，但有部份核輻射過高的地區仍未解除疏散令，有約四萬八千人至今仍無法回家。

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