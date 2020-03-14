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﻿查理斯﻿﻿「雙手合十」出席活動﻿

2020-03-14 列印
■查理斯王子（中）在倫敦出席一個頒獎活動中，以雙手合掌向對方示意。網上圖片
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　　世界衞生組織於三月十一日正式宣佈新冠狀病毒大流行。早前已有健康專家指，防疫的主要方法之一是避免與人握手或親吻。這個對很多西方的禮儀而言是一大考驗，很多名人都因「慣性動作」而鬧烏龍，包括英國皇儲查理斯王子。

　　據外媒報道指，查理斯王子在倫敦出席一個頒獎活動之中，他落車踏上紅地壇後，「慣性」上前與迎接的人握手，不過，他在握手前一刻，忽然意識到新冠肺炎疫情下，應避免握手，於是自己立即縮回伸出的手，尷尬一笑後改以雙手合掌向對方示意。

　　報道更指，他之後的活動全程，包括給獲獎人員頒獎時，都一直堅持不握手，以雙手合十代替。媒體稱讚，他作出最佳防疫的示範。

　　有外媒更分析，由於新冠狀病毒對公共衛生的威脅，英國皇室成員正在改變常規的禮儀。

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