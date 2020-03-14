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假疫情地圖網站播毒 盜取用戶信用卡資料

2020-03-14 列印
　　追蹤新冠肺炎疫情的「散毒」情況都令使用者「中毒」！原來有俄羅斯網絡犯罪論壇成員利用約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）用作檢視及追蹤新冠肺炎疫情的全球疫情地圖，成為黑客「散毒」的工具。有黑客更仿製了多個嵌入了木馬程式的假疫情地圖網站，企圖盜取用戶的信用卡資料。

　　位於紐約的網狀安全研究中心Reason Cybersecurity指，有黑客製作了多個偽冒全球疫情地圖的網站，以盜取網民的個人資料。



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