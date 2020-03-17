拜登桑德斯轟特朗普防疫不力

敵人的敵人未必是朋友。美國民主黨總統參選人拜登和桑德斯周日進行單對單辯論，均將焦點放在總統特朗普應對新冠肺炎疫情不力的問題上，又指控他用錯誤資訊打擊自己的科學家。



拜登和桑德斯在兩人第一次一對一的辯論中，爭論如何應對疫情大流行與其他迫切議題。不過兩位候選人不約而同都抨擊了特朗普處理冠狀病毒疫情的方式，稱特朗普造成更多擔憂，因為在過去幾周以來特朗普試圖淡化威脅，直至上周五才宣佈全國進入緊急狀態。



拜登回顧了處理一四年伊波拉疫情的經驗，提到要進行普及免費的病毒檢測，在各州建立行動設施與便捷檢測，並為小企提供援助。而桑德斯呼籲特朗普立刻下台，因為他破壞了公共衛生官員應對疫情的能力。







