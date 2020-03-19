﻿日餐廳改自修室﻿﻿發揚「互助」﻿ 向停課學生提供免費午餐

新冠肺炎全球大流行，日本地區同樣疫情嚴重，首相安倍晉三宣佈全國中小學三月二日起停課至四月初春假結束。不過，大部份家長都需要上班，未能在家照顧子女，有日本餐廳自發為停課學生提供照料，除了供應免費午餐外，還開放給小學生自修；名古屋亦有商店街開放為小朋友提供不同的活動，實行國民「互助」。



面對新冠肺炎疫情，不少日本餐廳都生意大減，學校午餐商亦因停課而令食材無法消耗，但他們卻想到可以利用自己的營業環境，幫助一眾家長未能照料的停課學生。京都一間高級料理「神泉苑平八」決定利用料亭廣闊的空間，每天免費開放予小學生自修，還提供免費午餐給予前來的小學生。除了餐廳外，同受疫情影響的學校午餐供應商因剩餘大量食材，於是把這些食材捐贈給食物銀行。



名古屋亦有商店街開放空置房間予合作者小朋友不同的活動，由商店街的店主一起開辦不同的課程，如插花、繪畫、劍道等供小朋友打發停課的時間。



