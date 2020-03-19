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三個州初選：拜登全面報捷

2020-03-19 列印
　　角逐民主黨提名的美國前任副總統拜登銳不可當，周二在佛羅里達州、伊利諾州和亞利桑那州舉行的初選中全面報捷，奪取的黨代表票進一步拋離對手佛蒙特州資深參議員桑德斯。原定於同一日舉行初選的俄亥俄州，州長德萬不理會法庭裁決，宣佈把投票期押後。佛州是黨代表票的大票倉，佔了二百一十九張黨代表票，因此是兵家必爭之地。拜登在這裏報捷，令他爭取民主黨提名成為總統候選人的目標，再向前踏進一步。

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