因疫情引起種族歧視悲劇 ﻿泰裔一家四口﻿﻿在美遭襲擊毀容﻿

新冠肺炎蔓延全球，多個國家引發反華情緒，甚至出現歧視亞裔情況。其中在美國一間超市，有泰國裔一家四口遭到襲擊毀容，傷勢嚴重。目前兇手祖斯．哥麥爾（Jose Gomez） 被控犯有三項謀殺罪未遂和一項嚴重攻擊罪，案件已移交給聯邦調查局。



案件發生於美國德克薩斯州米德蘭市，在三月十四日晚上七時三十分，當時四人在Sam's club超市購物，突然遭到十九歲的墨西哥裔男子祖斯．哥麥爾Jose Gomez以利器襲擊，傷者當中包括兩名小童。四人臉部嚴重受創，皮開肉綻，幾乎毀容，觸目驚心。全部傷者被被送往米德蘭市區的醫院搶救，各人約縫了數十針不等。



據法庭文件顯示，哥麥爾承認涉嫌企圖殺死一個也在超市內的家庭。逮捕宣誓書表示，有一個人（後來被確認為超市僱員扎克．歐文）試圖阻止哥麥爾襲擊該家庭，但被刀刺傷了腿。



哥麥爾在歐文的抵抗下， 最終被下班的邊境巡邏特工伯尼．拉米雷斯（Bernie Ramirez）拘留，直到米德蘭警察到達事發現場為止。根據警方表示，哥麥爾當時試圖將他們四人殺死，邊巡人員也在制服過程中手部受傷。



市長帕特里克．佩頓（John Peyton）表示，兇手將會面臨三項謀殺罪未遂和一項嚴重攻擊罪，聯邦調查局也正展開調查，相信兇手是因武漢肺炎引起的種族歧視而作出施襲。



而Sam's club超市最近禍不單行，有一名入店行竊嫌疑人（Richard Starek）被追捕至新罕布什爾州阿爾伯克基（KRQE）的Sam's club超市西側被捕，引起一陣混亂。



