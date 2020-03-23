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英女皇移居溫莎堡 籲戰勝挑戰

2020-03-23 列印
　　英國疫情蔓延，白金漢宮發佈女皇聲明，指女皇和菲臘親王將提早一周搬到溫莎城堡。女皇於（英國時間）上周四對全國發佈訊息，呼籲全國上下齊心，共同渡過這場難關。另外，女皇也同意將日本天皇原定六月到訪的計劃延後。

　　英國廣播公司（BBC）報道，女皇預料將在溫莎度過復活節假期，九十八歲的菲臘親王則是從山均漢姆堡（Sandringham）搭乘直升機抵達溫莎。女皇聲明表示，她和菲立普親王理解全英國和全世界有許多人和家庭正陷入一段令人憂心且充滿不確定性的時期。為了大眾的福祉，尤其是為了保護最脆弱的一群人，大家都被建議要改變日常習慣與作息。

　　女皇特別感謝科學家、醫護人員與大眾服務人員的奉獻，也表示，大家將需要找到新方法來和彼此保持聯繫，確保摯愛的人安全無虞。她確信大家能戰勝這場挑戰，她的家人和她都準備好要參與。

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