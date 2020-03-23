英國廣播公司（BBC）報道，女皇預料將在溫莎度過復活節假期，九十八歲的菲臘親王則是從山均漢姆堡（Sandringham）搭乘直升機抵達溫莎。女皇聲明表示，她和菲立普親王理解全英國和全世界有許多人和家庭正陷入一段令人憂心且充滿不確定性的時期。為了大眾的福祉，尤其是為了保護最脆弱的一群人，大家都被建議要改變日常習慣與作息。
女皇特別感謝科學家、醫護人員與大眾服務人員的奉獻，也表示，大家將需要找到新方法來和彼此保持聯繫，確保摯愛的人安全無虞。她確信大家能戰勝這場挑戰，她的家人和她都準備好要參與。
本港昨日新增四十四宗新冠肺炎確診個案，創第二單日新高，當中二十九人曾外遊或留學，另十五人並無外遊記錄，令人擔心病毒源頭不明，其中國際學校凱莉山（Mount Kelly）四名教職員染疫，校方透露各人曾參...
2020-03-23
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
新冠肺炎蔓延全球，多個國家引發反華情緒，甚至出現歧視亞裔情況。其中在美國一間超市，有泰國裔一家四口遭到襲擊毀容，傷勢嚴重。目前兇手祖斯．哥麥爾（Jose Gomez） 被控犯有三項謀殺罪未遂和一項嚴重...
2020-03-23
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城2座中層F室，面積451方呎，三房間隔，以750萬易手，呎價16630元。據了解，原業主於97年以338萬購入，是次沽...
2020-03-20
肺炎疫情風暴席捲全球，環球央行聯手減息救市，但無阻市場恐慌情緒急漲，美股上周五大跌913點，證券界人士預期，港股今日將會低開，短期回吐壓力較大，但低位有機會出現技術性反彈，由於目前疫情對市場衝擊未被完...
2020-03-23
體壇疫情持續擴大！祖雲達斯昨日再有保羅戴巴拿證實確診，成為新冠肺炎重災區，陣中球員逃亡潮隨時進一步加劇。包括希古恩、基迪拉和比真歷等球星都未有完成隔離就離開意大利。 早前曾誤傳保羅戴巴拿感染新冠肺炎，但此子周六在社交平台證實自己及女友都中招︰「測試報告指我呈陽性反應，幸運地我倆目前的狀況良好。」 除保羅戴巴拿外，老婦人還有中場馬度迪和魯加尼染病，所有球員理應需要接受十四日隔離觀測。可是，不少球員都無視隔離令，希古恩由於母親患病，要求會方批准返回家鄉或情有可原，基迪拉和比真歷分別前往德國及盧森堡，杜格拉斯哥斯達返回巴西卻惹網民批評︰「球星也不應有特權，目前還到處走太自...
2020-03-23
近日手機市場焦點集中於5G旗艦，其實中階機款亦有抵玩新作上架，好像機價才二千多元的HUAWEI nova 7i，既有48MP為主的AI四鏡頭，提供豐富影拍玩意，Kirin 810八核心所帶來的整體效能...
2020-03-23
閉關避炎多時，近日不少市民都開始靜極思動，相約到郊區呼吸新鮮空氣，而月初於疫市下掃走千萬單位的吳家樂出名鍾意玩車，追求速度的他得閒仲會約圈中一班「電單車同好會」成員去兜風。近期未使開工的他就撇甩老婆和...
2020-03-23
雖然全球化的理念在過去三四十年高速發展，可是近年一連串的金融和地緣政治危機，早已動搖各國政府的信任，而新冠肺炎病毒更直接刺激「去全球化」的實質行動。香港處於東西方政治經濟和文化的衝突夾縫，在未知疫情何時過去下，現在若不採取積極自救行動，還以為好快回復正常的人，可能要付出沉重代價。 當各國為了自保紛紛封關鎖國，並嚴厲禁止對外輸出防疫物品，中美和歐洲爭相研發疫苗自保，並以此作為競爭策略時，互信的關係便日趨薄弱。大家要留意中國在外交和輿論上的風向變化，除了否認是病毒源頭外，還將擴散責任指向美國和意大利等國家。這些舉措都想轉變內地民情的壓力，更有不懼怕被西方排斥孤立的準備，回復五六...
2020-03-23
轉戰日本的兩屆南非冠軍希威森總算「守得雲開見月明」，在最近兩星期的賽事合共取得五場頭馬。這位現年二十二歲的小伙子在三月七日在中山競馬場初試啼聲，即在第四場賽事憑藉今野貞一訓練的MASAHAYA NICE打開勝利之門。翌日更策騎勢司和浩的LE CONTE BLEU及栗田徹的明星賽駒SCHEDAR摘下一口孖寶，兩駒均由「杏目」的馬主SILK HORSE CLUB擁有。其後又憑池上昌和MASAKAZU IKEGAMI的CHAROITE及中舘英二的CONDUCCION連下兩城。 希威森說：「可以短時間內取得佳績，當然感到滿意。首先要感謝香港賽馬會給我來港策騎的機會，讓我眼界...
2020-03-23