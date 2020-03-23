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Disney+進軍歐洲 疫境為小孩解悶

2020-03-23 列印
　　迪士尼（Disney）旗下影音串流平台Disney+即將進軍歐洲，與全球影音串流龍頭Netflix一較高下。

　　Disney+即將於周二（二十四日）在英國、德國、愛爾蘭、意大利、西班牙、瑞士等國家推出，但法國會延後兩星期才有，以免出現網上大塞車。至於比利時、葡萄牙及北歐國家則要到夏天才提供。分析認為，為因應新冠肺炎疫情蔓延，多國推出封城令，數以百萬計兒童在家悶得發慌，身為全球最大娛樂公司的迪士尼選在此時進軍歐洲，時機再好不過。

　　因應疫情要留在家中的小孩來說，家長為安撫他們，付出六點九九歐羅（約五十八港元）的月訂費，只是一筆小錢。

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