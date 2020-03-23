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上野公園賞櫻客 戴口罩者居多

2020-03-23 列印
　　日本東京上野恩賜公園櫻花盛放，受到新冠肺炎疫情影響，賞櫻客雖減，但最近三天連假，湧入的遊客超乎預期，當中戴口罩者相當多。有穿和服盛裝來賞櫻的遊客說：「日本人就是愛賞櫻。」

　　東京都政府本月中旬宣佈，八十二處旗下管理的公園或河川等，要求民眾不要辦賞櫻宴。不過，上周五是日本國定假日春分節，至周日有三天連假，大批賞櫻客照樣湧入上野恩賜公園。據日媒報道指，遊客雖不能辦賞櫻宴，但可看到許多人邊喝啤酒邊賞櫻。

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