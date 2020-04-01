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強生新冠肺炎疫苗 擬九月人體測試

2020-04-01 列印
　　美國強生集團（Johnson & Johnson）周一宣佈，已挑選了一種可望對抗新冠肺炎病毒的疫苗，成為「候選疫苗」，將會於今年九月起在人體上進行測試，如果成功的話可以最快於明年初派上用場，作緊急醫療用途。

　　強生於今年一月開始研發對抗新冠肺炎病毒的疫苗，暫時把它名為「Ad26 SARS-CoV-2」。強生有技術將病毒維持在非激活狀態下，嘗試令人體的免疫系統作出反應。如疫苗成功將會為控制疫情帶來希望。

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