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安倍與麻生防感染 避免出席同一場合

2020-04-01 列印
　　日本國內新冠肺炎確診病例周二突破二千宗，政府呼籲民眾勿前往疫情嚴峻的七十三個國家和地區，相當於全球國家總數的三分一，並禁止外國人從四十九個國家和地區入境，當中包括美國、中國、南韓及英國等幾乎所有歐洲國家。

　　目前日本國內突破二千人確診，這不包括鑽石公主號的七百一十二例。連首相安倍晉三和副首相麻生太郎也將避免出席同一場合，以防兩位最高官員同時遭感染。

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