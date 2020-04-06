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熊本熊紀念幣可當錢用

2020-04-06 列印
　　「熊本熊」作為日本熊本縣吉祥物出道十周年。除了紅透日台和香港外，還推出多款相關商品，現在太平洋島國庫克群島更發行「熊本熊」的紀念幣。金幣和銀幣分別各發行二千零二十枚。部份收益更會成為熊本地震的捐款。

　　據日本共同社的報道指，紀念幣的發行量是根據本年的公曆年份「二○二○」，所以金幣和銀幣分別發行二千零二十枚。紀念幣是由開展珠寶及高級雜貨電商業務的「IMPERIAL ENTERPRISES」（東京）發售，約一點二克金幣再附帶展示盒的價格為三萬九千八百日圓；八克的銀幣就為一萬九千八百日圓。這批紀念幣還有實際用途，可以作為庫克群島元使用。

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