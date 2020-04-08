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韓驚傳男版「N號房」 有小學生受害

2020-04-08 列印
　　南韓「N號房」案件未平，近日在Telegram通訊軟件上又出現了「男生版N號房」。目前確認受害者有十九人，十八人未成年，年紀最小者仍就讀小學。

　　據韓國媒體報道，「男生版N號房」的受害者全是男孩。據悉，「房主」先是利用可以幫助合成朋友淫穢照引誘人上鈎，在掌握個人資訊後就威脅、恐嚇他們拍下性虐錄像。

　　值得注意的是該聊天室開始運營的日期，是「N號房」主謀趙周彬（音譯，見圖）被捕前兩天的三月十四日，及後該聊天室依舊每天更新平均十則。

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