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法國醫護拍裸照 抗議醫療設備短缺

2020-04-09 列印
　　全球爆疫，歐美的醫護都面臨防疫設備嚴重短缺問題，不但發生多宗懷疑因防疫設備短缺引起的醫護受感染個案，早前更有醫護確診後自殺以免傳染他人的事件，情況令人擔憂。

　　為此法國醫護人員集體發起拍裸照的抗議活動，他們只以一張寫着「赤裸對抗新冠病毒」字樣的紙張遮擋私隱部位，藉此批評應對醫護設備嚴重短缺不力。

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