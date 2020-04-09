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「羅斯福號」風波發酵 署理海軍部長下台

2020-04-09 列印
　　美軍航空母艦「羅斯福號」爆發新冠肺炎疫症而引發的風波愈鬧愈大。署理海軍部長莫德伊日前罷免克羅齊爾艦長，又狠批對方「太無知及太愚蠢」惹爭議。最終提出辭職。美國國防部長埃斯珀強調，他是自願辭職的。據了解，莫德伊上周宣佈罷免克羅齊爾的艦長職務後，更親自到「羅斯福號」向艦上水兵發表講話，再次批評克羅齊爾「太無知及太愚蠢」。

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