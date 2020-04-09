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白宮高層又換人！

2020-04-09 列印
　　美國白宮的通訊及聯絡辦公室又再出現高層人事震動。總統特朗普周二宣佈委任麥恩娜莉（Kayleigh McEnany）取代格里沙姆，出任白宮新聞秘書（即白宮發言人）。格里沙姆將會重返第一夫人辦公室，出任第一夫人梅拉尼婭的幕僚長。

　　麥恩娜莉原本是協助特朗普角逐連任的競選辦公室發言人。她是特朗普任內第四位白宮發言人。除了格里沙姆外，另外兩人是斯潘塞和桑德斯。新上任的麥恩娜莉擁有哈佛大學法律學士學位，曾在親特朗普的霍士新聞台工作。她曾經發表過爭議性言論，質疑前總統奧巴馬的公民身份。出任第一夫人梅拉尼婭的幕僚長的格里沙姆，梅拉尼婭日前發聲明表示，很興奮地歡迎格里沙姆重返團隊。

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