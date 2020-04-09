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民主黨桑德斯退出 特朗普爭連任戰拜登

2020-04-09 列印
　　美國佛蒙特州參議員桑德斯決定退出民主黨總統提名初選。意味初選大幅領升的前副總統拜登，將會與爭取連任總統的特朗普競逐入白宮。

　　桑德斯早前在初選成績未如理想，因此作出痛苦及艱難的決定。民主黨總統提名初選中，桑德斯一度領先其他對手，包括拜登。其後，在黨內建制陣營支持下，拜登反超前桑德斯，擴大領先優勢。
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