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﻿OPEC+下月起每日減產970萬桶原油

2020-04-14 列印
　　新型肺炎影響多國實施封鎖措施，由於多達三十億人留在家中，經濟活動減少。全球原油需求已急跌三分一。油組與非油組國家希望透過減產，穩定油價。石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）歷經長達四天的緊急視像會議，最終周日終於達成歷史性減產協議，同意自下月起每天減產九百七十萬桶原油。

　　減產計劃從五月開始實施，為期兩年，並將在明年十二月由相關國家再次審核。計劃分為三階段，其中下月至六月將每日減產九百七十萬桶，七月至十二月將每日減產八百萬桶，明年一月至二○二二年四月將每日減產六百萬桶，其中沙特和俄羅斯兩國的減產以每日一千一百萬桶為基準；其他國家的減產，則以各自二○一八年十月的產量為基準。油價受到新冠肺炎疫情及俄羅斯和沙特阿拉伯減價戰的影響，一度重挫，但在減產協議刺激下，一度勁升超過百分之五。
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