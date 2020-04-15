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切爾諾貝爾大火 已逼近核反應堆

2020-04-15 列印
　　烏克蘭除了面對疫情持續延燒，同時切爾諾貝爾核電站禁區的森林大火仍然燃燒中。直至周一（十三日）為止，火勢已蔓延至禁區內儲存輻射物的地點約二公里處。目前已有三百多名消防員和六架飛機投入滅火行動，不過火勢尚未得到控制。外界憂慮，大火燒毀被輻射污染物會對當地民眾造成健康風險。

　　據報，目前消防員正在加緊灌救，並清除核電廠石棺外的樹木，以防火勢繼續蔓延。當局指強風導致火勢迅速蔓延。當局又強調，有關核輻射水平未有超標，警方已拘捕了一名涉嫌在核電廠禁區附近縱火的男子。早前烏克蘭環保監測機構表示，當地的輻射指數已經超標，中心點更一度超標十六倍。 雖然當局否認被大火吞噬的部份範圍輻射水平有所上升，不過，外界憂慮大火會燒毀曾被輻射污染的廢棄車輛，對基輔等地的民眾造成健康風險。綠色和平俄羅斯分部更指，烏克蘭當局嚴重低估火勢，又指第二處火頭距離核電廠只有一公里，情況嚴峻。如果燒到核反應堆，後果不堪設想。

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