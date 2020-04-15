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祝融之災一周年 聖母院屋頂仍然失蹤

2020-04-15 列印
　　巴黎聖母院遭祝融之災一已一周年，但由於新冠肺炎疫情而中斷修復工程。現時聖母院的尖塔及屋頂依然未見蹤影，僅餘吊車孤懸在燒出破口的教堂屋頂上。

　　在去年四月十五日的一場大火燒至深夜，燒毀了這座從一一六三年開始興建，到十四世紀才完工的世界遺產。法國總統馬克龍原本承諾致力於五年內完成重建，以趕上二○二四年巴黎奧運。不過，法國受新冠疫情影響，聖母院的修復工程被逼中斷，五年目標現在看起來可能很難達成。有外媒更指目前的修復工程進度不樂觀。由於屋頂被燒熔，造成聖母院周邊出現鉛污染，為先去除超過三百公噸重的鉛，修復工程已延遲數月。

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