  • 2020年4月15日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 新冠肺炎消委會郭榮鏗口罩葵盛邨

日報新聞 > 國際

貴州研抗菌塗層 解決護目鏡霧氣

2020-04-15 列印
　　疫情有指將持續一年，有指需佩戴多一年口罩。而戴口罩時常會導致眼鏡和護目鏡沾上霧氣。而貴州科研人員就研發一種抗菌防霧塗層，以解決霧氣可能容易沾染病毒問題。

　　據報，這種抗菌防霧塗層既確保鏡片的透明度亦可保持防霧的功能，更有黏附性，令鏡片防霧塗層在塗抹的過程不受破壞。經測試後，更發現防霧效果能保持十日，同時能滿足鏡片裝配及消毒要求。內媒引述貴州材料產業技術研究院副研究員表示，塗層材料能讓佩戴呼吸產生的暖氣遇到鏡片的時不形成霧氣，而形成一層透明的水膜，以不影響透光性。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd