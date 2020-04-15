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日「立皇嗣之禮」因疫情延期

2020-04-15 列印
　　新冠肺炎在日本疫情持續，很多公眾活動因而暫停。而昨日日本政府宣佈秋筱宮的文仁親王成為皇位第一順位繼承人的「立皇嗣之禮」將暫時延期。目前政府以延期至秋季前後舉行進行探討。早於三月中就傳出日本政府想將儀式的邀請人數減少至大約五十人的消息，現時由於疫情持續，將重新舉行皇位繼承相關儀式典禮委員會會議來決定延期安排。

　　報道指，宮內廳更決定原定四月下旬舉行與「立嗣」相關的活動「秋筱宮夫婦參拜活動」，現已決定延期。

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