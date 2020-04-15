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成田機場紙箱牀遭炮轟

2020-04-15 列印
　　日本疫情停不了，現時日本國民回國都要接受隔離檢疫，然而有人大爆目前東京成田機場大廳竟然設置許多救災用的「紙箱牀位」，提供給等待採檢結果的入境者過夜兩晚，遭網民炮轟。一名網民就在Twitter上炮轟 ：「這也太過份了吧？這是戰爭時期的野戰醫院嗎？日本已經不能算是先進國家了……」不過，亦有網民認為，這樣的待遇已經算是相當高規格了：「一點都不過份，這是災害時期使用的紙箱牀。否定這種災害時期使用的用具，還說很過份的人才奇怪。」

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