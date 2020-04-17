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俄試射反衛星導彈 美方稱正面對威脅

2020-04-17 列印
■分析家推斷，俄方這次試驗的是全新的「Nudol」反衛星導彈系統。網上圖片
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　　有關衛星攻擊和防衞的軍事動作，近年有所增加。美軍聲稱，俄羅斯周三試射了一枚反衛星導彈，顯示美國在太空面對威脅。專家警告，此類導彈擊中目標衛星後，會散發大量碎片，形成「碎片雲」，可能會撞擊其他在太空軌道上運行的衛星，或者會令其他軌道上的飛行物產生連鎖反應。美軍太空司令部指揮官雷蒙說：「美國作好準備，阻止侵略，捍衞我們的國家、我們的盟國及我們在太空中的利益，對抗外來的敵對行動。」

　　雷蒙稱，俄羅斯進行這次試射行動，顯示出它提出的外太空限武建議是多麼虛偽，也清楚顯示俄羅斯無意停止它的太空武器計劃。

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