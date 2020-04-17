金正恩或缺席太陽節參謁

據韓聯社引述朝中社報道指，周三太陽節是北韓已故最高領導人金日成的生日（太陽節），從報道公佈的照片中可見，朝鮮高層領導幹部包括最高人民會議常任委員會委員長兼國務委員會第一副委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金在龍、政治局委員及候選委員等多名領導幹部，均參謁了安葬金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮。
不過，在公佈的照片中雖發現以金正恩名義敬獻的花籃，但沒有捕捉到金正恩的身影。
新冠肺炎病毒襲港三個多月，酒吧是爆疫高危場所，驅使政府本月三日指令包括酒吧、酒館等十一類場所暫時關閉，以遏止疫情上升。尖沙咀卻有一間樓上酒吧的負責人無視「關閉令」，也不顧客人聚集所面對的健康風險，繼續...
2020-04-17
近日國際新冠肺炎疫情持續，除實際防疫措施較勁外，國際間亦不斷展開軍事角力。日前美國發佈中國疑似在新疆進行小規模核子試爆的報告，指中方涉違反「零當量」條約，中國外交部反駁指責子虛烏有。 周三美國國務院發佈中國疑似在新疆進行小規模核子試爆的報告。指中方早於去年就在羅布泊核試場有持續活動，更有使用爆破密室的跡象，而中國境內的放射性物質與地震監測站的數據傳輸的情況，亦令美方有懷疑，指中國可能違反保持核試驗暫停的「零當量」條約。 美媒報道推測，這份報告已準備一段時間，因為美國總統特朗普早前透露，希望與中國進行限制核武談判。有前美國官員指，特朗普想藉此掌握與中方談判的籌碼，而非利用外交...
2020-04-17
正當全球新冠肺炎確診個案突破二百萬大關、死亡人數增至十三萬七千人之際，法國總統馬克龍接受電台訪問時表示，美國和中國都同意在抗疫期間實現「全球停火」，而他相信俄羅斯總統普京也「一定會同意」。 馬克龍說，他已取得聯合國安理會五個常任理事國中數個國家的同意，響應聯合國秘書長古特雷斯的呼籲，推動「全球停火」。他接受法國RFI電台一個節目訪問時稱：「（中國國家主席）習近平已經確定，同意我的看法。（美國總統）特朗普同意我的看法。（英國首相）約翰遜同意我的看法。我相信，（俄羅斯總統）普京也肯定會同意。」馬克龍沒有詳細披露他與上述幾位領袖的對話內容。 在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應...
2020-04-17
據星島地產網報道，經濟前景未明，有業主減價沽貨套現，用家則趁勢上車，屋苑連錄用家承接，其中沙田第一城中層，以538萬易手，呎價18944元。另一方面，東涌東環一個低層單位，面積639方呎，以760萬易...
2020-04-17
美股三大指數周四早段個別發展，儘管美國上周首次申領失業救濟人數少於預期，但仍接近紀錄高位，杜指早段受壓顯著下挫，曾跌288點；但受科技股上揚帶動，標普指數則報升，納指更曾漲近2%。 杜瓊斯工業...
2020-04-17
早前美國體育媒體ESPN宣佈米高佐敦紀錄片《The Last Dance》，將提早於本月十九日首播。當大家準備重溫他第六次率公牛稱霸封神的全部過程之際，後者卻事先警告，紀錄片並非只會歌功頌德，球迷看罷或認為他是魔鬼領袖，例如對球員十分嚴苛，難怪據報ESPN也要將粗口消音版和原音版分開播出。 本月十九日首播的《The Last Dance》紀錄佐敦於九七至九八球季，帶領公牛奪得個人職業生涯第六屆、也是最後一次總冠軍的整個過程。紀錄片將披露大量從未曝光片段，佐敦指出自己可能因此片由神變魔鬼。 佐敦舉例當年整季都對隊中新加盟的後備小前鋒巴勞十分嚴厲，經常訓斥對方的畫面亦將...
2020-04-17
社交距離是目前流行用語，但香港人習慣了擠逼的都市生活，早已遺忘人與人之間，應該保持適當距離，擁有更多私人空間。約一年前，大圍村多添了一家別致咖啡小店，老闆開店的理念，正是希望打造一個悠閒放鬆的環境，給...
2020-04-17
3年前憑《踩過界》初嚐視帝滋味的王浩信，演「文申俠」上晒身，日前「盲俠」為《踩過界II》拍一場飛車追逐戲時刻意揸車揸到左搖右擺，最後仲剷埋上壆，非常驚險。拍《致命復活》飛車戲時曾經受傷的王浩信強調呢場...
2020-04-17
面對新冠病毒侵襲，港人高度自律，一起提升公共衞生，經過三個多月防疫抗疫，曙光初現，昨天僅錄得一宗外來輸入病例，是本港連續五日錄得個位數確診個案。若這個良好狀態持續，港府應審慎研究，是否逐步放寬各項控疫法令，讓飽受疫情打擊的行業逐步恢復正常。在同一時間，港人仍不可鬆懈，應保持戴口罩、勤洗手的良好習慣，直至疫情告終。 本港實施封關措施之後，訪港旅客人數銳減，近日平均僅有一百人入境，有效堵截病毒入侵。大批港人和留學生本月中從海外回港，經過十四天的隔離，小部份人發病，已獲治療，大部份人回復正常生活，回流港人播毒的問題，基本上已解決。加上社區傳播鏈並不明顯，港人暫時可以舒一口氣，但並...
2020-04-17
史卓豐周三晚策「熱血鬥士」贏馬，已是自上月二十五日以來，連續七個賽馬日贏得頭馬，勢頭銳不可當。周日沙田賽事，史卓豐的七匹座騎實力亦佳，他昨晨收操後透露，對「團結力量」和「夢幻人生」兩匹近績好的勇馬，最...
2020-04-17