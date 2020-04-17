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金正恩或缺席太陽節參謁

2020-04-17 列印
■金正恩可能缺席周三太陽節參謁活動。網上圖片
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　　昨日南韓韓聯社於朝中社報道中發現，本周三太陽節（金日成的生日）參謁活動的相關報道中，並沒有北韓國務委員會委員長金正恩的身影。南韓方面因而引發金正恩可能缺席有關活動的推測。

　　據韓聯社引述朝中社報道指，周三太陽節是北韓已故最高領導人金日成的生日（太陽節），從報道公佈的照片中可見，朝鮮高層領導幹部包括最高人民會議常任委員會委員長兼國務委員會第一副委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金在龍、政治局委員及候選委員等多名領導幹部，均參謁了安葬金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮。

　　不過，在公佈的照片中雖發現以金正恩名義敬獻的花籃，但沒有捕捉到金正恩的身影。

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