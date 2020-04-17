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蓋茲旗下基金會 追加1.5億美元抗疫

2020-04-17 列印
　　全球疫情不斷，各國都有富豪和大企業支持抗疫工作。而微軟創辦人蓋茲就宣佈，透過旗下基金會，再追加一億五千萬美元抗疫。據了解非常支持全球抗疫工作的蓋茲，至今承諾捐贈的金額已超過二億五千萬美元。

　　根據外媒報道引述蓋茲的聲明指，雖然大部份國家的疫情或有望於未來數月得到減緩，但要小心外來感染而導致疫情重臨。

　　他又呼籲，各地的領導人要合作應對疫情，並需要確保每個患者都享有同等的權利，包括獲公平的診斷、治療和使用疫苗的權利。

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