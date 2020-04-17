醫護夫婦情深照 觸動萬千網民心

疫情阻礙不了愛情。近日網上流傳一幅一對男女穿著防疫裝束深情對望的圖片。照片觸動萬千網民的心，成為新冠肺炎疫戰中一幅充滿代表性的圖片。



相中人是一對在美國佛羅里達州坦帕市醫院內工作的夫婦，卡耶（Ben Cayer）和他的妻子布羅克（Mindy Brock）。他們在照片中穿上保護裝束，戴上口罩，面對面緊貼着身體，用雙手緊抱著對方的頭，隔着透明面罩四目交投。



據報，拍攝這幅照片當天早上兩人吵架了。同時那天是布羅克被編入新團隊工作的第一天，所以十分緊張。兩人在不同的手術室工作空檔時，在手術室外相遇上演這深情一幕。



