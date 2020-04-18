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示威者亮手機燈相 奪最佳新聞圖片獎

2020-04-18 列印
　　攝影是一門藝術。而新聞攝影除了藝術性外，相當有敍事性及拍攝的背景。法新社日裔攝影記者千葉靖志在非洲蘇丹首都喀土穆拍攝的一幅示威者照片《直白的聲音》，榮獲本年度世界最佳新聞圖片大獎。

　　千葉靖志去年在蘇丹採訪抗爭行動及拍攝這幅照片時，喀土穆大停電。一批群眾在街上聚集，要求恢復文人統治。當時周圍漆黑一片，其中一名示威者背誦詩句，其他示威者圍着他高叫口號，十多人一同舉起亮着了燈光的手機照着他，構成美麗的畫面。

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