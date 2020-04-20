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日研究：溫暖時期送醫患者更多 大氣污染與心臟驟停有關

2020-04-20 列印
　　大氣污染不但影響環境和能見度，更影響身體。上周五日本川崎醫科大學（岡山縣）等團隊在美國醫學雜誌上發表研究結果，指大氣中的細顆粒物PM2.5濃度上升，會導致室內外的因心臟驟停被緊急送醫的人會增加。

　　據報道，研究共分析由二○一一年至二○一六年期間日本各縣十萬送院者的數據與各地點PM2.5濃度之間的關係。研究發現PM2.5在大氣中的濃度高於每立方米十微克（一微克為百萬分之一克），因心臟驟停被送醫者就會增加百分之一點六。

　　單單是愛知到大阪、高知的中央地區十四個府縣，就上升了百分之五點九。此外，研究更發現，溫暖的時期的升幅更多，五至十月全國增加了百分之二點三。但團體表示暫時未了解發生這情況的詳細原因。

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