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安倍向靖國神社奉祭品 中方促日信守承諾

2020-04-22 列印
　　東京靖國神社由昨日起開始春季例行大祭，而日本首相安倍晉三向神社供奉名為「真榊」的祭品，未有親身參拜。

　　不過，中韓對此的反應依法負面。韓聯社引述南韓外交部昨日發表發言人評論稱，對此深表遺憾。

　　中國外交部發言人耿爽亦表示，中方在靖國神社問題上的立場是明確和一貫的。日方有關消極動向反映出其對待侵略歷史的錯誤態度。中方敦促日方切實信守有關表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。
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