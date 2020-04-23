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特朗普倡瘧疾舊藥治新冠 研究：反增病人死亡風險

2020-04-23 列印
■特朗普建議使用瘧疾舊藥治療新冠肺炎，研究報告指反令病人面對更大死亡風險。 美聯社
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　　美國總統特朗普曾公開建議患上新冠肺炎的病人服用治療瘧疾的舊藥物「羥氯奎」（Hydroxychloroquine、又稱「奎寧」）去治療這種新症，但根據一份最新發表的研究報告指出，這種藥物對治療新冠肺炎毫無益處，反而可能令病人面對更大的死亡風險。

　　美國退伍軍人事務部（VA）發表分析報告，指該醫院的新冠肺炎病人，有九十七人獲安排服用「羥氯奎」配以標準的醫療護理，結果有百分之二十八死亡。另外一百五十八名病人沒有服用的死亡率只是百分之十一。

　　不過，上述分析不是臨牀實驗的結果，只是上載到網上供研究人員參考。

　　過去一、兩周，也有其他醫學報告對「羥氯奎」能否有效治療新冠肺炎提出質疑，但需要進行更大規模的研究和臨牀試驗，才找到確實答案。

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