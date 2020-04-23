醫護親手製作錫紙戒指 新冠患者臨終前與摯愛偕連理

世界的疫情持續，英國布拉德福德皇家醫院的新冠病房中就發生一宗令人很感動的事件。據BBC NEWS的報道指，周一有位病人在臨終前幾小時與摯愛「結婚」。新聞引起廣泛關注，有發佈短短數小時已有一萬六千多人觀看。



據報，周一有一位正接受安慰治療的男子將在數小時內離世，他告訴醫護人員他與伴侶之前因沒有時間或金錢結婚。於是醫護就打電話給醫院牧師喬·菲爾德（Joe Fielder），請他與這對夫婦「主婚」。牧師菲爾德表示，他不能提供具有法律約束力的服務，但是新人仍然會說「我願意」和「直到死亡使我們分開」，而醫護人員更為他們做了錫紙戒指（圖），更在FaceTime上直播讓病人的女兒也可以看，亦為新人拍了很多照片。



