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日媒：若金正恩過世 將由金與正掌權

2020-04-23 列印
　　繼美國傳媒前日傳北韓最高領袖金正恩術後「情況危重」，而南韓青瓦台（總統府）指出，未覺北韓有任何可疑活動後。昨日又有日媒報道，北韓早於去年底已決定，如北韓發生緊急情況，例如金正恩過世，將由金正恩胞妹金與正掌權。而美國總統特朗普昨日亦聲稱，與金正恩談及過繼任人的事，但他不會向外透露。

　　日本《讀賣新聞》指出，外傳去年底金正恩因高血壓、心臟病、糖尿病等疾病，健康狀況惡化，一組法國醫療團隊於今年一月前往北韓，金正恩對金與正的權力交接也自那時起開始加速進度。美國總統特朗普指出，不太相信金正恩術後病危的報道，但他不清楚對方身體狀況，只希望他安好。

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