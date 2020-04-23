日本《讀賣新聞》指出，外傳去年底金正恩因高血壓、心臟病、糖尿病等疾病，健康狀況惡化，一組法國醫療團隊於今年一月前往北韓，金正恩對金與正的權力交接也自那時起開始加速進度。美國總統特朗普指出，不太相信金正恩術後病危的報道，但他不清楚對方身體狀況，只希望他安好。
日媒：若金正恩過世 將由金與正掌權
日本《讀賣新聞》指出，外傳去年底金正恩因高血壓、心臟病、糖尿病等疾病，健康狀況惡化，一組法國醫療團隊於今年一月前往北韓，金正恩對金與正的權力交接也自那時起開始加速進度。美國總統特朗普指出，不太相信金正恩術後病危的報道，但他不清楚對方身體狀況，只希望他安好。
反修例風波 上水血案 涉磚襲羅伯兩少年控
去年十一月反修例風波中，人稱羅伯的七十歲清潔工人，在上水北區大會堂遭人以磚頭掟斃謀殺案，警方經深入調查之後，落案和控告兩名青年謀殺、有意圖傷人及暴動等三項罪名，兩人昨天被解屯門裁判法院提堂，控方表明此...
2020-04-23
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幼園工飯菜落毒 二審改囚八年
安徽蕪湖市一名七旬幼稚園員工王姓女子因不滿被減薪，在學童飯菜內落毒報復，導致多名兒童和職員中毒送院。早前一審被判六年，而由於檢方認為判決太輕上訴，上周六二審再改判處有期徒刑八年。二審認為，雖當庭認罪，但無明顯悔罪表現。 據了解，該名年近七旬的王姓女子在蕪湖經開區某幼稚園工作，但上年二月起因不滿被負責人降薪，就將一袋亞硝酸鹽放置其個人儲物櫃中，尋找投毒的機會。上年七月八日，王姓女子將亞硝酸鹽放入園內廚房煮好的飯菜中。 事件導致十名暑期留園班幼兒、兩名教師子女及在園教師出現中毒的情況，他們被送院搶救後陸續康復出院。王姓女子更丟棄剩餘菜品、清洗爐具及打掃廚房等，企圖銷毀證據。
2020-04-20
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歐足協將公佈應對方案 世衞呼籲國際足球賽延至明年底
世界衛生組織呼籲暫停所有國際足球比賽至二零二一年，網上有媒體和球迷擔心，二○二一年舉行的歐國盃將可能需要進一步延期。 而據《利物浦回聲報》援引意大利媒體《共和報》消息，對此歐洲足協會將會在周四公佈應對方案。 據《利物浦回聲報》引述《共和報》指，由於新冠的疫情持續蔓延，世界衛生組織已建議暫停所有國際足球比賽，直至二○二一年底。歐洲足協會在周四公佈應對方案。 據了解，此舉是為了避免新冠疫情再進一步爆發，不過，此舉會使歐洲足球界陷入停滯。歐洲足協周二發佈，將會周四發佈一個對各國足球協會因提前結束賽季事宜的相關應對方案，以提供幫助。《共和國報》報道指目前英超聯賽停擺，但並沒有就此結...
2020-04-23
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屋苑紛錄議價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原高級分行經理楊麗珍表示，青衣盈翠半島2座高層B室，面積756方呎，三房連套房及儲物室間隔，原叫價1500萬，累減至1320萬易手，呎價17460元。原業...
2020-04-23
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新一輪經濟紓困方案通過 油價回升 美股反彈456點
油價回穩，減輕市場的不安情緒，加上美國國會通過新一輪的經濟紓困方案 ，投資者風險胃納增加，外圍股市昨晚普遍造好，美股杜指早段升逾400點。杜指開市後見23460點，升441點，相當於1.9%。標指及納...
2020-04-23
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UEFA「默許」聯賽腰斬 幸運槍最着數
經過周二與五十五個會員國進行視像會議後，歐洲足協堅持各國聯賽必須完成的態度軟化，指若有賽事因特殊情況腰斬，會給出適當指引。荷甲率先宣佈聯賽將提早結束，但知情人士指是用球會歐戰系數來決定歐戰參賽資格，令英超僅排第九的阿仙奴來季可參戰歐聯，或會引發訴訟。 周二歐洲足協跟五十五個會員國進行視像會議，商討復賽安排和應對經濟危機。前者會後發聲明重申希望球季可完成，同時轉口風接受腰斬的決定：「我們強烈建議，各國優先完成國內頂級聯賽和盃賽。如果有屬會因特殊情況導致球季取消，我們會進行評估，而且周四執委會會議將給予適當指引。」 聲明發表不久，荷蘭政府宣佈延長大型公眾活動禁令三個月，...
2020-04-23
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復修+強化 AE86妙手回春
豐田AE86被《頭文字D》漫畫捧上天，成為不少年輕人心目中的英雄車，究竟這部車齡超過三十年的入門後驅小跑車，在今時今日仍然好玩嗎？文、圖：彭志揚 早於1983年至1987年出產的豐田AE86，...
2020-04-23
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初為父母戰戰兢兢無比興奮 40歲楊怡剖腹誕「小珍珠」 羅仲謙提早做老竇
預產期在下月的楊怡昨日和老公羅仲謙在社交網po一家三口全家福，宣佈愛女已出世，兩人坦言BB較預期早出生，出世時體重較輕，婆婆指她似一粒珍珠，故取乳名「小珍珠」。謙仔昨晚如常開工拍劇，他透露囡囡提早十幾...
2020-04-23
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社論——讓路打氣 力挺DSE生
受疫情影響而延期的中學文憑試，將於明天正式開考，港鐵以行動挺考生，宣佈由文憑試首日起，加強清晨時段的列車和屬下巴士服務，以方便一眾考生前往試場。其他公共交通，以至各界人士，亦應響應，在文憑試開考時刻，盡量忍讓和方便他們，以減輕他們面對的壓力。 文憑試成績，對中學生的升學和前途，均有重大的影響，他們承受的壓力，可想而知，今年發生疫情，難怪一項調查結果顯示，這屆考生所承受的壓力，比以往歷屆為高，除了要應付科目的挑戰，疫情一下子打亂了學校的運作，也為考生的備試帶來不確定因素。 考評局為了防止考場出現交叉感染，實行多項防疫措施，例如為考生探測體溫等，對考生多了要求，考生須多加留意，...
2020-04-23
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馬場浮世繪——黃皓楠墮馬幸無大礙
昨晚第六場發生墮馬意外，「神期大帝」轉彎入直路時，疑因踏中前面馬匹後蹄，令騎者黃皓楠跌下，幸好他並無大礙，可以自行上擔架牀返回場內，不過為安全計，其餘兩匹座騎易配。 馬場浮世繪
2020-04-23
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